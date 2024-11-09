В ночь на субботу несколько объектов инфраструктуры пострадали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава назначенной властями Украины Запорожской областной администрации Иван Федоров.

Согласно его сообщению, в регионе прозвучало не менее 417 взрывов. По словам Федорова, поступила информация о поражении ряда объектов. Что именно пострадало в регионе, чиновник не уточнил.

Запорожская область стала субъектом России в результате всенародного референдума в сентябре 2022 года. Под контролем РФ находится порядка 70% области, тогда как киевский режим удерживает город Запорожье. Административным центром региона с марта 2023 года стал Мелитополь.

Около недели назад объекты инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области после 266 взрывов, отмечал Федоров.