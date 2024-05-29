Инфраструктура в подконтрольной Украине части Херсонщины получила повреждения

В подконтрольной Украине части Херсонской области поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Такое заявление сделал назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Регион в ночь на 29 мая оказался под ударом, утверждал Прокудин.
«Были зафиксированы попадания в объект коммунальной инфраструктуры», — написал он.
Ранее российские бойцы ударили по подконтрольной Вооруженным силам Украины Снигиревке под Херсоном. Взрывной волной накрыло группу охотников на дроны и их спецоборудование.
ВС России также поразили украинские диверсионные группы на Херсонском направлении. Под ударом оказались боевики в Антоновке, Приднепровском и Зеленовке.