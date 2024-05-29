Инфраструктура в подконтрольной Украине части Херсонщины получила повреждения

Глава военной администрации Прокудин: в части Херсонщины поражена инфраструктура

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В подконтрольной Украине части Херсонской области поврежден объект коммунальной инфраструктуры. Такое заявление сделал назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Регион в ночь на 29 мая оказался под ударом, утверждал Прокудин.

«Были зафиксированы попадания в объект коммунальной инфраструктуры», — написал он.

Ранее российские бойцы ударили по подконтрольной Вооруженным силам Украины Снигиревке под Херсоном. Взрывной волной накрыло группу охотников на дроны и их спецоборудование.

ВС России также поразили украинские диверсионные группы на Херсонском направлении. Под ударом оказались боевики в Антоновке, Приднепровском и Зеленовке.

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте