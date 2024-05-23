Российские бойцы ударили по украинским ДРГ на Херсонском направлении

РИА «Новости»: по украинским ДРГ нанесли удар на Херсонском направлении

ВС России ударили по украинским диверсионным группам на Херсонском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Расслабились бандеровцы на Херсонском направлении… мысль высаживаться на Дачи и острова вблизи Антоновского моста не покидает их головы…» — отметил собеседник агентства.

Под ударом, по его данным, оказались ДРГ в Антоновке, Приднепровском, а также в Зеленовке, расположенной немного дальше от Днепра.

Также, по информации Лебедева, удары нанесли по окрестностям Высокополья в подконтрольной Киеву части Херсонской области со стороны заброшенного аэродрома, откуда противник запускает дроны.

«Взрывы были слышны со стороны заброшенного аэродрома… где… дроноводы полюбили запускать БПЛА», — подчеркнул он.

В том же направлении, уточнил Лебедев, находится машино-тракторный двор, где, по информации сопротивления, стояла военная техника.