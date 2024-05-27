Армия России ударила по Снигиревке в Херсонской области

Подполье: российские войска ударили по Снигиревке, где проходят эшелоны ВСУ

Российские бойцы ударили по подконтрольной ВСУ Снигиревке под Херсоном. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы», — заявил он.

Лебедев уточнил, что в Снигиревку постоянно идут украинские подразделения, оснащенные боекомплектами и военной техникой.

Он добавил, что на место удара прибыли военные и гражданские кареты скорой. После первой череды взрывов прошла вторичная детонация. Лебедев пояснил, что взрывной волной накрыло группу охотников на дроны и их спецоборудование.

Ранее ВСУ ударили по зданию Социального фонда в поселке в Херсонской области. В результате пять человек получили ранения.