Армия России ударила по Снигиревке в Херсонской области

Подполье: российские войска ударили по Снигиревке, где проходят эшелоны ВСУ

Belkin Alexey / news.ru
Фото: Belkin Alexey / news.ru/Global Look Press

Российские бойцы ударили по подконтрольной ВСУ Снигиревке под Херсоном. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы», — заявил он.

Лебедев уточнил, что в Снигиревку постоянно идут украинские подразделения, оснащенные боекомплектами и военной техникой.

Он добавил, что на место удара прибыли военные и гражданские кареты скорой. После первой череды взрывов прошла вторичная детонация. Лебедев пояснил, что взрывной волной накрыло группу охотников на дроны и их спецоборудование.

Ранее ВСУ ударили по зданию Социального фонда в поселке в Херсонской области. В результате пять человек получили ранения.

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