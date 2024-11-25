Стариков: ВСУ могут попасть в котлы на Покровском и Южнодонецком направлениях

Подразделениям ВСУ следует срочно отступать с позиций на Покровском и Южнодонецком направлениях, где армия России перехватила стратегическую инициативу. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале .

По его словам, существует большая вероятность, что в ближайшее время подразделениям ВСУ придется отступать.

«Потому что — или попадать в котлы, или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу», — заявил он.

Сложная ситуация для украинских боевиков сложилась на Покровском и Южнодонецком направлениях, причем обстановка на линии боестолкновений продолжает ухудшаться.

Ранее командир взвода батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач спрогнозировал, что российская армия полностью зачистит от ВСУ территорию ДНР еще до наступления зимы.

До этого во Франции сообщили, что Украина каждый день теряет все больше населенных пунктов в зоне спецоперации.