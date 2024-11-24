Вся территория Донецкой Народной Республики перейдет под контроль российских войск до наступления зимы. Такой прогноз в эфире YouTube-канала Online.ua сделал командир взвода батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач.

Он пояснил, что продвижение российских войск в Донбассе уже не остановить и есть риск, что после взятия под контроль территории Донецкой Народной Республики они продвинутся в Днепропетровскую область Украины.

«Лично мое видение: они до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль, и дальше, возможно, какие-то переговоры», — заявил Деркач.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в минувшую пятницу напомнил, что Донецкую Народную Республику включили в состав России по границам 1991 года. Поэтому сейчас идет постепенное освобождение территории в рамках специальной военной операции.

Председатель Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил ранее, что российские военные вошли в село Раздольное (ДНР) и продолжили дальнейшее наступление.

Он напомнил, что этот населенный пункт находится на пути к Великой Новоселке, превращенной украинскими боевиками в крупный командный и логистический пункт.