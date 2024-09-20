В Курскую область в начале августа заходили элитные подразделения. Об этом ТАСС рассказал командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз.

Сейчас «качество» украинских военных под Курском упало. По словам Абхаза, теперь туда отправляют членов территориальных батальонов.

«Они сюда заходили своими спецназами, штурмовыми бригадами. Их потрепало. Теперь они заводят сюда тербаты, чтобы те хоть закопались как-то, закрепились. Ну и их не жалко командованию», — сказал Абхаз.

Украинские военные вторглись в Курскую область больше месяца назад — 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции, жителей приграничных районов эвакуировали.

Генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ в начале нападения на Курскую область стянули туда много танков и бронетехники.

Жители Суджи отмечали, что в атаке участвовали наемники из Польши, Франции и Грузии, они расправлялись с мирными горожанами «как с тараканами». Один украинский боевик пытался расстрелять мужчину и его пятерых детей, когда те эвакуировались.