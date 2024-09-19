Украинский боевик пытался расстрелять жителя Суджи и его пятерых детей
ТАСС: боевик ВСУ обстрелял жителя Суджи с пятью детьми в момент эвакуации
Украинский боевик пытался убить жителя Суджи Романа Яценко, когда тот эвакуировался из города с пятью детьми. Об этом рассказал сам многодетный отец военным следователям, его процитировал ТАСС.
По его словам, 6 августа, когда ситуация начала ухудшаться, он приехал из другого города в Суджу за семьей. В городе уже орудовали украинские боевики, расстреливая всех, кто попадался им на глаза.
Яценко, его жена и дети пытались выйти из города, когда один из боевиков, заметив их, открыл огонь из автомата. Семья упала на землю и ползком выбралась из зоны обстрела.
«Явно он это видел, тут невозможно ошибиться, взрослый, ребенок», — добавил мужчина.
Позже им удалось уйти из города полями. Никто из семерых членов семьи не получил ранений.
Ранее другой местный житель рассказал, как боевики хотели застрелить пенсионерку в приграничном районе Курской области из-за того, что она говорила с кем-то по телефону.