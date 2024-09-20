В первые дни атаки ВСУ на Курскую область наемники из Польши, Франции и Грузии расправлялись с мирными горожанами «как с тараканами». Об этом рассказал РИА «Новости» житель Суджи Владимир Мальцев.

«Много убило людей, когда мы выезжали. Знакомых убили», — рассказал он.

Как заметил Мальцев, прибывшие в пункты временного размещения в Курске рассказывали, что наемники убили много женщин, насиловали и издевались. Очевидцы говорили, что местных жителей предупреждали сами украинцы. Они утверждали, что «придут наемники и никого не оставят».

«А грузины, поляки, французы, эти все наемники — они просто истребляли людей как тараканов», — добавил Мальцев.

Жительница Рыльского района Мария Беседина рассказала, что украинские боевики ударили по мирным жителям, которые собирали картошку в Курской области. По ее словам, в одной из деревень на территории детского сада ВСУ разбросали противопехотные мины.