ВСУ напали на Курскую область на 200 танках и 400 машинах

ВСУ в начале нападения на Курскую область стянули туда много танков и бронетехники. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Фрагмент оттуда он разместил в Telegram-канале .

«На момент этого блицкрига в общей сложности на этом направлении у них было более 200 танков, более 400 там с копейками бронированных машин <…> Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так», — заявил он.

Также Алаудинов выразил мнение, что специальная военная операция в 2024 году либо закончится, либо перейдет в другую стадию. Он отметил, что если СВО продолжится, то военные применят все виды оружия, а США и Европа вряд ли к этому готовы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие за сутки уничтожили в Курской области более 300 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники. Кроме того, войска России нейтрализовали два артиллерийских орудия, две станции РЭБ, миномет и семь машин.