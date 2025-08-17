«Хочу в России остаться». Бывший солдат ВСУ поделился своей мечтой

Экс-солдат ВСУ, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Сова рассказал, что мечтает получить гражданство России. В беседе с РИА «Новости» он поделился дальнейшими планами.

«Я давно здесь, у меня здесь и друзья есть, в России. Ну хочу в России остаться. В приоритете заработать деньги и построить ферму. Свиней разводить», — признался он.

Боец добавил, что хотел бы получить российский паспорт.

Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря состоит из бывших украинских военных, большинство из которых родом из Запорожской области.

Ранее переехавший в Россию украинский TikTok-блогер Артур Бабич признался, что хотел бы получить российское гражданство. По его словам, он пытался получить вид на жительство до начала спецоперации, но не успел.