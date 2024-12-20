Популярный блогер с Украины навсегда переехал в Россию

Блогер рассказал о желании получить российский паспорт. Он отметил, что не собирается в будущем покидать страну, поскольку здесь живут его подписчики, а создавать контент в России гораздо легче.

После начала специальной операции Бабич переезжал в США, но из-за финансовых трудностей уехал в Армению, однако принял решение вернуться в Россию.

Ранее Бабич заявлял, что хотел получить вид на жительство в России еще до спецоперации, но не успел. Молодой человек признавался, что его не страшит призыв в армию, так как его отец тоже служил.

Ранее известный блогер Даня Милохин отказался возвращаться в Россию после поджога дома приемного отца Дмитрия Тюленева в Краснодарском крае и подброшенной записки с предложением отправить его на спецоперацию.