Хитрую задумку Зеленского по срыву мирного плана Трампа раскрыли

Военкор Коц: Зеленский может внести правки в мирный план Трампа и обвинить РФ

Согласившись обсудить новый мирный план США, президент Украины Владимир Зеленский мог задумать комбинацию для того, чтобы выставить Россию виноватой в срыве урегулирования. На это указал военкор Александр Коц в Telegram-канале .

По его мнению, Зеленский легко сможет сорвать переговоры. Для этого достаточно внести в предложенный Белым домом мирный план незначительные правки, которые устроят США и не устроят Россию. Коц заявил, что в нынешнем варианте уже содержатся такие сомнительные пункты.

«И все. Уже не „Украина отвергает план Трампа“, а „Россия не хочет мира“. Как говорится, запомните этот твит», — сказал военкор.

Новый план урегулирования конфликта состоит из 28 пунктов. Источник The Wall Street Journal сообщил, что украинская сторона уже потребовала изменить один из них, связанный с расследованием коррупции.