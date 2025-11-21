Украина поменяла один из 28 пунктов плана по урегулированию конфликта, созданного США. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Америки.

Речь идет о пункте, направленном на разоблачение коррупции, который предполагал проведение аудита по всей зарубежной помощи, поступившей Украине. Формулировку поменяли на положение о том, что все стороны получат «полную амнистию за свои действия» во время конфликта.

Ранее портал Axios сообщил, что США провели тайные переговоры с российскими представителями по поводу нового плана по урегулированию украинского кризиса. Среди пунктов в документе было признание новых территорий России и сокращение помощи Киеву.

Как отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X, президента США Дональда Трампа могут обвинить в жестокости по отношению к Украине. Однако, по его словам, виноват не американский президент, а те, кто поддерживал переворот 2014 года.