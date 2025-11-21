Украина изменила один из 28 пунктов плана США по урегулированию конфликта
WSJ: Украина изменила один из 28 пунктов плана США по урегулированию конфликта
Украина поменяла один из 28 пунктов плана по урегулированию конфликта, созданного США. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Америки.
Речь идет о пункте, направленном на разоблачение коррупции, который предполагал проведение аудита по всей зарубежной помощи, поступившей Украине. Формулировку поменяли на положение о том, что все стороны получат «полную амнистию за свои действия» во время конфликта.
Ранее портал Axios сообщил, что США провели тайные переговоры с российскими представителями по поводу нового плана по урегулированию украинского кризиса. Среди пунктов в документе было признание новых территорий России и сокращение помощи Киеву.
Как отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X, президента США Дональда Трампа могут обвинить в жестокости по отношению к Украине. Однако, по его словам, виноват не американский президент, а те, кто поддерживал переворот 2014 года.