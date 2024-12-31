Хинштейн рассказал о восстановлении Льгова после обстрела ВСУ

Хинштейн: во Льгове полностью восстановили подачу электричества после атаки ВСУ

После обстрела ВСУ Льгов начал возвращаться к мирной жизни. На данный момент энергоснабжение в городе возобновили полностью, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Во всех домах восстановили тепловой контур, разбитые стекла затянули пленкой. В ближайшее время будем устанавливать новые окна», — написал он.

По словам Хинштейна, наибольшие повреждения получил восьмиквартирный двухэтажный дом. Всех жильцов временно расселили, их квартиры охраняет полиция. Также людей обеспечили продуктами, средствами гигиены и лекарствами.

Под наблюдением врачей осталась 86-летняя пенсионерка, получившая легкие осколочные ранения ног. От госпитализации она отказалась и находится на амбулаторном лечении дома. Двое пострадавших в результате обстрела Льгова 25 декабря вернулись домой из областной больницы.

Украинские боевики атаковали Льгова в Курской области 30 декабря, сообщал RT. Российские зенитчики обнаружили и сбили над регионом четыре ракеты ВСУ.