Четыре человека стали жертвами обстрела Льгова в Курской области

Хинштейн: при обстреле Льгова украинскими войсками погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате обстрела Льгова в Курской области украинскими войсками. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн .

«По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице», — уточнил чиновник.

В ходе атаки повреждения получили пятиэтажный дом, две одноэтажки и салон красоты. Кроме того, взрывная волна выбила стекла в соседних частных домах. Не менее 12 автомобилей оказались повреждены. Удар также разрушил участок газопровода.

Хинштейн отметил, что аварийные бригады начали восстанавливать подачу газа и энергоснабжение. Правительство региона поможет пострадавшим и их родственникам.

Ранее в среду украинские войска нанесли по Льгову удар, по предварительным данным, из РСЗО HIMARS.