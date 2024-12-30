Хинштейн рассказал о разрушениях после ракетного удара ВСУ по Льгову

Хинштейн: ВСУ повредили при обстреле Льгова жилой дом и ЛЭП

При ракетном обстреле ВСУ серьезные повреждения получил восьмиквартирный двухэтажный дом во Льгове. В здании выбило окна и посекло стены, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он поручил городским властям обеспечить жильцов пострадавшей многоэтажки продуктами, лекарствами, средствами гигиены и вещами первой необходимости.

Также помощь медиков понадобилась 86-летней женщине, которая получила ранения осколками стекол. Ей оказали медицинскую помощь, лечение будет проходить амбулаторно.

Кроме того, из-за атаки ВСУ пострадали две линии электропередачи. Энергетикам пришлось обесточить две улицы. Сейчас в большинстве домов подачу света уже восстановили.

На месте сейчас работают сотрудники аварийных и коммунальных служб. Хинштейн отметил, что в ближайшие дни установят новые окна. Завтра коммунальщики начнут наводить уборку на улицах Льгова.

Украинские боевики устроили обстрел Льгова в Курской области 30 декабря. Средства ПВО сбили над регионом четыре украинские ракеты.