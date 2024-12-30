ВСУ обстреляли Льгов

Украинские боевики провели обстрел Льгова в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что данных о пострадавших и разрушениях в городе пока не поступало, но на месте уже работают коммунальные и аварийные службы.

«Украинский нацистский режим в очередной раз нанес удар по мирному городу Льгову. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало», — написал Хинштейн.

В пресс-службе правительства Курской области сообщили, что вечером в понедельник, 30 декабря, дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе региона четыре украинские ракеты.

Военный волонтер Роман Алехин уточнил, что украинские боевики нанесли ракетный удар и запустили беспилотники не только по Льгову, но и по Рыльску. По его словам, в результате обстрела загорелось несколько жилых домов.

Льгов попал под обстрелы украинских боевиков на минувшей неделе. В результате атаки погибли четыре человека. Хинштейн отмечал, что повреждения также получила жилая пятиэтажка, два частных дома и салон красоты. Осколки снарядов упали на 12 автомобилей, а также разрушили участок газопровода, который оперативно починили аварийные бригады.