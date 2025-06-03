Хинштейн назвал целями подрыва мостов запугивание россиян

Устроившие подрывы мостов в Курской и Брянской областях украинские боевики поставили перед собой цель — запугать россиян и подорвать единение общества. С таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн .

Он добавил, что противник не добился выполнения задачи и не сможет сделать этого в будущем.

«Во все времена наш народ преодолевал любые трудности вместе — плечом к плечу, не отступая ни на шаг», — объявил Хинштейн.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области добавил, что всех причастных к терактам на мостах привлекут к ответственности.

Терактами обрушения мостов в Брянской и Курской областях следователи назвали после обнаружения частей взрывных устройств на месте происшествий.

В пресс-службе центрального управления СК уточнили, что исполнители подрывов действовали по указанию украинских кураторов и готовили свои преступления таким способом, чтобы пострадали как можно больше мирных жителей.

Обрушения мостов в Курской и Брянской областях произошли в ночь на воскресенье, 1 июня. На однопутном перегоне в Выгоничском районе обломки упали на пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. От полученных травм погибли семь человек, травмы различной степени тяжести получили более 100 пассажиров.

В Курской области обрушился железнодорожный мост на перегоне Остапово — Михайловский рудник. В результате грузовой состав потерпел крушение. Травму ноги получил машинист поезда.