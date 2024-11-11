Харьковские военкомы из-за сопротивления сменили места отлова уклонистов

Из-за сопротивления жителей Харькова территориальные центры комплектования и соцподдержки перестали устраивать рейды в людных местах. Теперь они отлавливают уклонистов во дворах и возле магазинов, сообщил РИА «Новости» военнопленный Сергей Ревенко.

«Они перестали в общественных местах, там, где большое скопление людей, в последнее время находиться. Потому что люди сопротивляются», — сказал он.

Ревенко рассказал, как за насильно мобилизованных на улицах вступались даже женщины и старики. Из-за этого военкомы стали орудовать там, где случайных защитников меньше, например, во дворах домов, у подъездов и магазинов.

Из-за облав мужчины в Харькове перестали выходить на работу. Местные жители рассказали, что многие грузчики, курьеры, сантехники, таксисты и другие специалисты предпочли спрятаться дома. Из-за этого пострадали военные — их технику некому ремонтировать.