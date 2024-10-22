Из-за облав в Харькове рабочие отказались ремонтировать технику ВСУ

В Харькове участились рейды территориальных центров комплектования и соцподдержки. Из-за этого сотрудники многих предприятий отказались выходить на работу, сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Ради того, чтобы не попасть под мобилизацию в Вооруженные силы Украины, грузчики, сотрудники общепита, курьеры, таксисты, работники предприятий, сотрудники компаний по ремонту окон, дверей и сантехники остались дома.

«Эвакуировали из зоны боевых действий военные машины на ремонт. И не могут военным отдать машины, потому что работники СТО не выходят и не могут собрать машины из-за ситуации в городе», — рассказал харьковский блогер.

Перед блокпостами в Харькове скопились брошенные легковые автомобили. Журналисты сообщили, что их оставили мужчины, схваченные сотрудниками ТЦК или успевшие сбежать от военкомов.

Облавы прошли в ресторанах, фитнес-клубах и на автозаправках в Киеве. Военкомы устроили проверку документов на концерте групп «100лица» и «Океан Эльзы».