Военкомы пытались мобилизовать подростка в Харькове

УНИАН: в Харькове прохожие спасли 16-летнего подростка от мобилизации

Сотрудники военкомата пытались задержать и насильно усадить в свой микроавтобус 16-летнего подроста в Харькове. Об этом сообщило агентство УНИАН.

«Сотрудники территориального центра комплектования хотели затащить в бусик 16-летнего мальчика», — указали в материале.

Прохожие поспешили на помощь подростку и смогли отбить его от военкомов.

В минувшую ночь на Украине сотрудники ТЦК устроили масштабные рейды в развлекательных заведениях страны. Они прошли в Киеве, Харькове, Львове и других городах.

Также стало известно об облаве перед концертом украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве. Возмущенные насильственной мобилизацией украинцы принялись жечь машины военкомов.

В Полтаве уклонист установил растяжку около дома сотрудницы ТЦК. Теперь мужчине грозит срок от девяти до 15 лет.