Российские штурмовики продвигаются в Красноармейске, повергая в хаос боевиков ВСУ. Армия России атакует в разных частях города, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Российские штурмовые группы все активнее действуют в городе — особенно в западной части Красноармейска, уже даже фиксируются в районе железной дороги», — сообщили военкоры.

Украинские военные аналитики отметили, что в микрорайонах Лазурный и Шахтерский «русские проводят зачистки многоэтажек». Много украинских военных погибли в засадах, также много раненых. Украинская сторона также отметила, что серая зона расширяется, для ВСУ ситуация значительно ухудшилась.

«Если летом заходили российские „двойки-тройки“, то теперь ВС РФ действуют большими группами и стремятся закрепиться на позициях в городе. Детальная обстановка — неизвестна. Одним словом, хаос», — пожаловались украинские аналитики.

Украинские боевики массово сдаются в плен, об этом сообщил известный русофоб, редактор немецкой газеты Bild Джулиан Репке. Он выразил сожаление, что российские войска уже вошли в центр Красноармейска, который он называет на украинский манер Покровском.

Один из украинских боевиков рассказал местному СМИ, что российские войска ускоряют наступление и увеличивают количество атак. Он выразил опасение, что в ближайшее время в городе начнется зачистка.

Ранее в районе Красноармейска российские операторы беспилотников поразили замаскированный пункт управления вражеских БПЛА с помощью комбинированного удара «Молнии-2» и FPV-дрона. Объект был уничтожен полностью.