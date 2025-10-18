В районе Красноармейска расчет ударных и разведывательных беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии Южного военного округа успешно поразил замаскированный пункт управления вражеских БПЛА с помощью комбинированного удара «Молнии-2» и FPV-дрона. Об этом сообщил РИА «Новости» офицер Южного военного округа с позывным Икс.

«Спецназовцы-беспилотчики 56-й обспн 51-й армии Южного военного округа, получив от подразделения разведчиков-пехотинцев координаты крупного, замаскированного под жилой дом пункта управления БПЛА противника, отработали по нему ударной „Молнией-2“, после чего добили FPV-дронами», — сказал военный.

Объект вместе со всем оборудованием и персоналом был полностью уничтожен.

Ранее бойцы подразделения «Горыныч» Донецкого управления ФСБ России уничтожили операторов беспилотников Вооруженных сил Украины на Константиновском направлении. По информации ведомства, с этих позиций планировались атаки на Дзержинск и Горловку.

Подпольщики в Черниговской области подорвали одну из основных вышек спецсвязи ВСУ. Главной целью было посеять хаос, чтобы насильно мобилизованные могли сбежать.