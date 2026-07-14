Хабиров назвал атаку дронов на Салават самой массированной
В ночь на вторник, 14 июля, украинские беспилотники совершили самую массированную атаку на промышленную зону Салавата. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров по итогам заседания оперативного штаба в городе.
Вокруг индустриальной зоны выстроена мощная многоуровневая система защиты. Расчеты Министерства обороны, подразделения территориальной самообороны и службы безопасности заводов совместно поразили все вражеские аппараты либо подавили их электроникой. В настоящий момент ищут обломки сбитых дронов.
Хабиров подтвердил отсутствие жертв и раненых среди гражданского населения и военных. Возникло несколько точек горения, однако пожарные расчеты потушили практически все очаги. Крупные технологические установки уцелели. Незначительные разрушения зафиксировали на эстакадах, несущих силовые кабели.
Руководство республики намерено и впредь наращивать защищенность стратегических объектов энергетики и промышленности.
Всего минувшей ночью силы ПВО сбили 288 беспилотников над Россией.