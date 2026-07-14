В Башкирии отразили атаку БПЛА Украины на промзону в Салавате
В Салавате в Башкирии отразили массовую атаку украинских беспилотников на промышленную зону. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров в мессенджере «Макс».
«Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников», — написал он.
По словам Хабирова, сотрудники оперативных служб уже начали ликвидировать последствия произошедшего. В результате ЧП никто не пострадал.
Сегодня за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 288 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники сбили над Орловской, Рязанской, Курской, Ростовской, Липецкой, Белгородской, Брянской и Воронежской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем, Башкирией, Черным и Азовским морями.