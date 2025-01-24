В небе над Ленинградской областью уничтожили два беспилотника

Утром 24 января средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено два БПЛА», — написал он.

Дрозденко отметил, что в ходе происшествия никто не пострадал. На место падения фрагментов дронов прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение этой ночи уничтожили 121 украинский беспилотник в небе над Россией. Атаки дронов зафиксировали в Рязанской, Брянской, Курской, Ростовской, Саратовской, Московской, Воронежской, Белгородской, Орловской, Тульской и Липецкой областях. Также БПЛА пролетали над Крымом и Москвой.

В пресс-службе Росавиации ночью сообщили о временных ограничениях в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. В обоих не принимали и не отправляли самолеты. В это же время мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале заявил об отражении средствами ПВО летевших на столицу БПЛА. Дроны сбили в Раменском и Коломне.