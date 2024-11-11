ГУР Украины предложило летчику $600-750 тысяч за угон российского вертолета

Украинская военная разведка предложила российскому летчику 600-750 тысяч долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ. Об этом сообщил телеканал «Россия 24» .

«ГУРовец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета 600-750 тысяч долларов, а также трансфер в Чехию на ПМЖ для всей семьи», — рассказали в эфире канала.

Сначала украинская разведка планировала трансфер россиянина через Турцию в Польшу или Латвию. Оттуда его должны были провезти на Украину, потом уже в Чехию.

Одни из сотрудников ГУР узнал номер телефона жены пилота. Он связывался с ней и убеждал ее покинуть Россию еще до угона вертолета. Как пояснил корреспондент, эта практика стандартна для украинской разведки. После таких манипуляций они шантажируют и могут взять в заложники. Экипаж вертолета, состоящий из трех человек, Сергей предложил отравить, прислав при этом точный рецепт яда.

Эту оперативную игру, которая позволяя ввести противника в заблуждение, вели с ноября 2023 года.