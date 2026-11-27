В Белоруссии Россия и Украина провели гуманитарную миссию по воссоединению семей. Об этом сообщило БелТА .

Мероприятие прошло в пункте пропуска «Новая Гута». Большая часть участников миссии — пожилые люди, которые по разным причинам оказались вдали друг от друга.

Из России на Украину вернулись 23 человека, еще 20 прибыли с Украины. Одна из участниц миссии Ирина рассказала, что не могла выехать из-за проблем с документами и просроченного паспорта.

«Спасибо Красному Кресту и этой гуманитарной операции», — сказала Ирина.

Всего в Белоруссии состоялось более 70 обменных и гуманитарных миссий.

На прошлой неделе Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. В октябре стороны обменялись военнопленными по формуле «270 на 270», сообщил RT со ссылкой на Минобороны.