Грузинских наемников заметили в подразделениях ВСУ, атаковавших Курскую область

War Zone: в атаках на Курскую область участвуют около 120 грузинских наемников

В атаке украинских войск на Курскую область могут участвовать до 120 боевиков так называемого «Грузинского легиона»*. Об этом сообщил американский сайт War Zone .

В июне российский суд признал организацию террористической и запретил ее деятельность в России. По данным спецслужб, ее основали в 2014 году на Украине под патронажем главного управления разведки министерства обороны.

В марте пленный боевик Мамука Гацарели, получивший в России пожизненный срок, сообщил, что в «легионе»* воюют не только грузины, но и азербайджанцы, японцы, британцы и армяне.

Утром обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Накануне вечером стало известно, что в регион прибыли бойцы группы «Вагнер». Такие данные опубликовал Telegram-канал Shot.

* Запрещенная в России террористическая организация.