Основанный украинцами «Грузинский национальный легион» признали террористическим

Суд признал «Грузинский национальный легион» террористическим и запретил в РФ

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

В России запретили диверсионно-разведывательное подразделение «Грузинский национальный легион»*. Суд признал его террористической организаций, сообщило ФСБ.

«На основании собранных <…> доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование „Грузинский национальный легион“* террористической организацией», — объявил Центр общественных связей.

Решением суда подразделение внесли в реестр террористических и запретили на территории России. ФСБ доказала, что члены легиона сражались на стороне Украины, участвовали в диверсиях, пытали военнослужащих и убивали мирных жителей. Их преступления квалифицировали не только по статье 359 УК России «Наемничество», но и как терроризм.

«Грузинский национальный легион»*, по информации российских спецслужб, создали в 2014 году под патронажем Главного управления разведки Минобороны Украины. «Известия» сообщили, что суд заочно арестовал его главу Ушангу Мамулашвили.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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