Основанный украинцами «Грузинский национальный легион» признали террористическим

«На основании собранных <…> доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование „Грузинский национальный легион“* террористической организацией», — объявил Центр общественных связей.

Решением суда подразделение внесли в реестр террористических и запретили на территории России. ФСБ доказала, что члены легиона сражались на стороне Украины, участвовали в диверсиях, пытали военнослужащих и убивали мирных жителей. Их преступления квалифицировали не только по статье 359 УК России «Наемничество», но и как терроризм.

«Грузинский национальный легион»*, по информации российских спецслужб, создали в 2014 году под патронажем Главного управления разведки Минобороны Украины. «Известия» сообщили, что суд заочно арестовал его главу Ушангу Мамулашвили.

* Запрещенная в России террористическая организация.