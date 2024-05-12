ВС России ударили по скоплению бойцов ВСУ в Харьковской области | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 08:36 ВС России ударили по скоплению бойцов ВСУ в Харьковской области Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удары по ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские военные вечером 11 мая нанесли удары по личному составу и технике противника в Харьковской области. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщило РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, минувшим вечером взрывы были слышны в пригороде Харькова, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая. В этом районе, предположительно, находились РСЗО, откуда били по Белгородской области.

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По данным Лебедева, в 22:40 прогремел взрыв в городе Чугуев. Удар нанесли по пункту временной дислокации ВСУ. Подпольщик пояснил, что в Чугуеве происходит снабжение украинской армии.

Есть информация о нескольких прилетах в Волчанке, добавил он. Также Источники Лебедева сообщили, что оттуда на КамАЗах вывозили «груз 200» в сторону Полтавы.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что оборона Харькова будет очень сложной.