Проблемы с обороной Харькова спрогнозировали для ВСУ при наступлении ВС России | 360°

11 мая 2024, 17:24
Проблемы с обороной Харькова спрогнозировали для ВСУ при наступлении ВС России
Генерал Кривонос: ВСУ столкнутся с проблемами при обороне Харькова
Украинскую армию ждут проблемы при обороне Харькова на фоне наступления ВС России. Такое мнение высказал отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
По его словам, необходимо обеспечить нормальную логистику при обороне города.
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«Харьков — это проблема, но проблема будет в первую очередь зависеть от нас, как мы подготовим Харьков», — сказал Кривонос.
Он предположил, что взять в кольцо город будет выгоднее, чем штурмовать в лоб.
По мнению аналитика CNN Джима Шутто, прорыв российских военнослужащих в Харьковской области является одним из крупнейших за последнее время. По его мнению, ВС России создают буферную зону.
Глава ДНР Денис Пушилин предложил освободить исконно русские города — Харьков, Одессу, Днепропетровск. Таким образом будет восстановлена историческая справедливость, подчеркнул он.
ВСУ
Россия
Харьков
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