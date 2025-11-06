Штурмовик Ловец: восточная часть Купянска будет освобождена за пять дней

Полное освобождение восточной части Купянска планируется в ближайшие пять дней. Об этом заявил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, сообщила пресс-служба Минобороны.

Российский боец отметил, что на участке осталось зачистить меньше 50 строений. ВС России ликвидировали две группы боевиков и освободили семь зданий. Также завершилась зачистка Комбикормового завода.

В настоящее время штурмовой отряд активно продвигается вперед, выполняя поставленную задачу по освобождению территории.

Аналогичным прогнозом ранее поделился командир штурмового отряда ВС России с позывным Лаврик. Он отметил, что продвижение российское армии наблюдается по правому берегу реки Оскол. Бойцам осталось освободить порядка 130 зданий.

По данным Минобороны, украинские военные сдаются в плен из-за тяжелого положения в Харьковской области. Ситуация усугубляется из-за отсутствия полноценного обеспечения в рядах ВСУ.