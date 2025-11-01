Полковник Матвийчук: в котле в Купянске могут оставаться генералы ВСУ и натовцы

Внезапное закрытие котла в Покровске могло сорвать отъезд украинских генералов и натовских советников. Таким мнением с aif.ru поделился полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Я думаю, что мы замкнули котлы достаточно быстро. Вполне возможно, что некоторые высокопоставленные чины, наемники и генералы могли в Красноармейске остаться. Из Купянска, думаю, мы никого не выпустили, все они там», — сообщил он.

По словам военного эксперта, советникам НАТО, оказавшимся в окружении, грозит опасность. Их могут убить боевики ВСУ. Полковник в отставке пояснил, что нередко украинцы сами расстреливают натовских офицеров, чтобы скрыть возможное присутствие высокопоставленных иностранцев на поле боя.

Военный эксперт уточнил, что, по имеющимся данным, в котлах в Покровске и Купянске находятся наемники из Англии, Франции, Румынии, Польши и Латинской Америки.

Российские военные не позволили украинским боевикам вырваться из кольца окружения в Купянске на правый берег Оскола. ВС России нанесли удары по боевикам. В ходе атаки они уничтожили до 50 украинских солдат, а также шесть единиц военной техники, включая два бронеавтомобиля HMMWV.