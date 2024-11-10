Бойцы группировки войск «Запад» захватили 27 опорных пунктов ВСУ. Об этом доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, сообщило РИА «Новости» .

«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю, захватили 27 опорных пунктов противника», — рассказал он.

Бигма добавил, что российские военные уничтожили технику украинских боевиков — пять станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался главкому НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи на обострение ситуации на линии фронта, сообщили «Известия».

Ранее начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча сообщил о переходе под контроль армии России бывшего пионерского лагеря «Дружба» в Часовом Яре.