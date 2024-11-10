Украинские войска не смогли отбить у Вооруженных сил России бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре. Российские войска полностью контролируют эту территорию, сообщил ТАСС начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

В наступлении на Часов Яр, по его словам, участвуют 200-я бригада, 98-я дивизия Воздушно-десантных войск, первый добровольческий корпус, бригада «Восток» и «Эспаньола». Чукча сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины отчаянно сопротивляются в городской застройке и частном секторе.

«По северному флангу наступают силы 200-й бригады, совместно с бойцами батальона „Восток“. Они активно атакуют в лесном массиве у бывшего пионерлагеря „Дружба“, который полностью на данный момент находится под контролем ВС России», — сказал он.

Активные бои ведутся в лесополосе вдоль железной дороги. Собеседник агентства заявил, что благодаря слаженной работе российских штурмовиков, разведчиков, артиллеристов и операторов дронов у подразделений ВСУ не осталось шанса на победу.

Российские войска пошли в наступление к северо-востоку от Часова Яра в октябре. Бойцы пересекли канал, который разделил город на несколько частей.