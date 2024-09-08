«Действуют смело и настойчиво». Белоусов в поздравлении отметил героизм танкистов

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с днем танкистов и поблагодарил их за верную службу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава ведомства пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества. Танковые войска всегда служили образцом мужества и вносили значительный вклад в обеспечение безопасности страны, подчеркнул он.

«И сегодня, в ходе специальной военной операции, воины-танкисты демонстрируют высочайший уровень подготовки, стойкость и героизм. Они умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво», — отметил Белоусов.

Также министр выразил признательность специалистам ОПК, благодаря которым выпускают бронетанковое оружие и технику.

Ранее российские танкисты группировки войск «Днепр» перед профессиональным праздником продемонстрировали, как они восстанавливают антидроновую защиту. Военные приваривают новые решетки на место поврежденной секции.