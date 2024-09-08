Российские танкисты рассказали, как ремонтируют антидроновую защиту

Российские танкисты группировки войск «Днепр» перед Днем танкиста, отмечаемого 8 сентября, показали, как ремонтируют и меняют поврежденные беспилотниками ВСУ модули антидроновых «мангалов», защищающих Т-72Б3М. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Танки защищены антидроновым «мангалом». Он сконструирован так, чтобы в случае атаки БПЛА повреждение получила только та часть, по которой ударил дрон.

«Машина рабочая, в хорошем состоянии. Даже если здесь что-то в него прилетает, это все быстро меняется», — объяснил командир танка с позывным Кутузов.

Он рассказал, что после попадания танка под бомбардировку с украинского дрона «Баба-Яга» на машине появилось повреждение секции решетки. При этом лицевая часть не пострадала. В итоге военные взяли новую решетку и приварили на нужное место. Теперь машина снова готова к бою.

Ранее наводчик-оператор российского Т-72Б3М рассказал, какую тактику используют наши военные в борьбе с немецкими и американскими танками Leopard и Abrams. По его словам, бойцы ВС РФ тщательно готовились к сражениям на полигоне. Во время отработки воспользовались макетом с обозначенными уязвимыми точками натовских машин.