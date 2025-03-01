МО: удар «Искандера» уничтожил до 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные нанесли серию высокоточных ударов по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, уничтожив до 150 бойцов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по полигону, где проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ

«В результате удара было уничтожено до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов», — уточнило оборонное ведомство.

Ранее военные 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты изучили видеорепортаж датских журналистов и обнаружили, что на нее попал вход в штаб ВСУ в Юнаковке Сумской области. После доразведки скрытое строение уничтожили ударом из «Искандера».

До этого в феврале российские военные ликвидировали одно из крупнейших производств FPV-дронов ВСУ в Киеве. Российские хакеры взломали компьютеры руководства компании, получив координаты для ракетного удара.