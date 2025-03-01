«СВ»: ВС РФ ударили «Искандером» по штабу ВСУ по «наводке» датских журналистов

Российские военные воспользовались «наводкой» журналистов датского телеканала DR, чтобы выявить и уничтожить штаб ВСУ в Юнаковке в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

По его данным, группа датских журналистов, которая в этом месяце незаконно пересекла российско-украинскую границу, чтобы подготовить видеорепортаж о боях в Суджанском районе Курской области.

Военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты изучили запись и обнаружили, что на нее попал вход в штаб ВСУ в Юнаковке Сумской области. Они провели разведку местности, определили местоположение строения и передали специалистам полученные данные.

«Через некоторое время по штабу ВСУ был нанесен удар ОТРК „Искандер“, — уточнил канал.

Украинский штаб находился в скрытом от посторонних глаз строении, но проведенная перед нанесением удара доразведка подтвердила результаты анализа открытых источников.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ, предположительно, поразили штаб ВСУ в Сумской области, а также ударили по скоплению техники и личному составу в лесах рядом с Сумами.

Ранее командир роты с позывным Калмык рассказал, что российские бойцы из группировки войск «Север» пробрались в оккупированное ВСУ село Погребки по замерзшему озеру.