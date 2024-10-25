Путин ответил шуткой на вопрос о реакции Запада на его слова о Северной Корее

Путин о реакции Запада на слова о КНДР: главное, чтобы осколки далеко не летели

Президент России Владимир Путин шуткой прокомментировал реакцию Запада на его заявление о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран. Видео опубликовала в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

Ведущая программы «60 минут» спросила Путина, знает ли он о «взрыве» реакции на Западе и Украине в ответ на заявление.

«Не знаю, какой там „взрыв“, главное, чтобы осколки далеко не летели, чтобы там все и осело», — ответил президент.

Ранее российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани ответил на вопрос о спутниковых снимках, якобы подтверждающих присутствие северокорейских войск в России. Он назвал кадры серьезной вещью и добавил, что никогда не сомневался в честности КНДР по отношению к межгосударственному договору об обороне.

Документ о стратегическом партнерстве Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне в июне, а 24 октября Госдума его ратифицировала.