Пентагон не смог доказать присутствие северокорейских военных в России

Информация о присутствии военных КНДР в России появлялась в прессе, но Пентагон не может официально подтвердить эти данные. Об этом заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин во время пресс-конференции .

Он ответил на вопрос о том, есть ли северокорейские войска в зоне проведения спецоперации.

«Я не могу подтвердить это» — прокомментировал Остин.

Министр также отметил, что Пентагон продолжит изучать эту информацию.

Предположение о том, что военные КНДР находятся в зоне СВО, выдвинул украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Северная Корея планирует направить в Россию порядка 10 тысяч военнослужащих. Зеленский обвинил власти КНДР во вступлении в конфликт с Украиной и пригрозил жестким ответом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухи о северокорейских войска в зоне СВО информационной уткой.