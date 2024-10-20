Пентагон не смог доказать присутствие северокорейских военных в России

Глава Пентагона Остин не смог подтвердить присутствие войск КНДР в зоне СВО

Elizabeth Bai/Xinhua
Фото: Elizabeth Bai/Xinhua/Global Look Press

Информация о присутствии военных КНДР в России появлялась в прессе, но Пентагон не может официально подтвердить эти данные. Об этом заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин во время пресс-конференции.

Он ответил на вопрос о том, есть ли северокорейские войска в зоне проведения спецоперации.

«Я не могу подтвердить это» — прокомментировал Остин.

Министр также отметил, что Пентагон продолжит изучать эту информацию.

Предположение о том, что военные КНДР находятся в зоне СВО, выдвинул украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Северная Корея планирует направить в Россию порядка 10 тысяч военнослужащих. Зеленский обвинил власти КНДР во вступлении в конфликт с Украиной и пригрозил жестким ответом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухи о северокорейских войска в зоне СВО информационной уткой.

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