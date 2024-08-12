Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА

Градирня Запорожской атомной электростанции после ударов БПЛА выгорела изнутри. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Градирня выгорела изнутри. Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба», — отметила она.

По ее словам, впервые за все время украинских атак инфраструктура объекта получила такие серьезные повреждения.

О том, что охладительные системы Запорожской АЭС загорелись в результате удара ВСУ, ранее сообщал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Также он подчеркивал, что все шесть энергоблоков атомного объекта находятся в холодном останове, благодаря чему угрозы парового взрыва не произошло.

Утром 12 августа член Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что возгорание градирни ЗАЭС ликвидировали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар украинских боевиков по атомной электростанции ядерным террором континента.