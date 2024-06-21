Готовится к худшему. Почему Белоруссия решила внепланово проверить готовность армии

Белоруссия начала внеплановую проверку готовности армии к выполнению задач. В ней будут участвовать воинские части и подразделения оперативных командований, силы спецопераций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Власти страны готовятся к худшему сценарию, так как на границе возможны провокации, рассказал 360.ru политолог Евгений Михайлов.

По его словам, рядом с белорусской границей в последнее время скапливаются как нацистские подразделения, так и ВСУ. Замечена даже иностранная техника.

«HIMARS, замечены Bradley в Житомирской области на границе с Белоруссией. И уже говорили, что вполне ожидается провокация в отношении белорусов», — отметил политолог.

На фоне этого, по его мнению, Белоруссия и решила провести внеплановую проверку готовности своих частей. Кроме того, это делается и в соответствии с договоренностями с российскими военными, потому что между странами сложились союзные отношения.

«У нас враг один — Запад и нацизм. <…> Белоруссия готовится к худшему», — подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что военнослужащим нужно быть настороже по всем направлениям. Вероятно, никакой провокации не будет, но лучше перестраховаться, резюмировал политолог.