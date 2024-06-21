Белоруссия начала внезапную проверку готовности войск

В Белоруссии стартовала внезапная проверка готовности армии к выполнению задач. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по предназначению», — отметили в оборонном ведомстве страны.

В проверке примут участие воинские части и подразделения оперативных командований, силы спецопераций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск противовоздушной обороны. Первый этап предусматривает отработку вопросов оперативного занятия назначенных районов и их подготовки в инженерном отношении. Также проверят организацию охраны и обороны, заступления на боевое дежурство.

Как сообщал начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Колесников, подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений РФ и Белоруссии. Он назвал целью мероприятий гарантированное выполнение задач при разных ситуациях военно-политической обстановки.