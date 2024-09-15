Госдума отреагировала на отказ Алаудинова спасать сдавшихся в плен чеченцев

Отказ командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова помогать добровольно сдавшимся в плен ВСУ чеченским бойцам эмоционален. На это указал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в интервью Lenta.ru .

«Все чеченские бойцы там (в зоне проведения специальной военной операции — прим. ред.) хорошо сражаются. Они относятся к этому, когда в плен сдаются, неоднозначно, мягко сказать. Поэтому это эмоциональное заявление», — подчеркнул Заварзин.

Прежде всего нужно выяснить, при каких обстоятельствах и почему солдаты сдались в плен. Депутат добавил, что недавно закончился процесс обмена пленными, в котором участвовали более сотни человек. Заварзин выразил уверенность, что ситуация стабилизируется.

«Я думаю, все будет нормально», — заключил он.

Алаудинов отказал в спасении добровольно сдавшимся в плен ВСУ бойцам «Ахмата». Генерал-майора разозлили просьбы чеченских бойцов освободить их, по мнению командира, они позорны.

Ранее освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прилетели в Москву. Обмен прошел 14 сентября после долгих переговоров.