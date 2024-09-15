«Для чеченца это позор». Алаудинов пришел в ярость от просьб военнопленных

Попавшие в плен чеченские бойцы попросили вызволить их, чем разозлили командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Он признался в своем Telegram-канале , что пришел в ярость.

Командир рассказал, что получил несколько роликов о звонках военнопленных в Чечню. Бойцы призывали родственников попросить Алаудинова вызволить их. Командир предупредил, что не станет организовывать освобождение тех, кто сдался добровольно, — только попавших в плен в состоянии контузии и тяжело ранеными. По его словам, это позор для чеченца.

«Вот услышав эти слова, я на самом деле пришел в такую ярость! Чеченцы испокон веков считали для себя самым большими позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью», — сказал он.

Крупный обмен военнопленными состоялся 14 сентября. На Украину вернулись 49 человек, в Россию — 103 солдата.