Освобожденные из плена российские военные прилетели в Москву

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прилетели на самолете в Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеканал «Звезда».

«103 возвращенных военнослужащих РФ доставили в столицу. Они будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны», — уточнили в сообщении.

Обмен пленными состоялся 14 сентября после долгих переговоров. Посредником при переговорах с Украиной выступили власти ОАЭ. После обмена военные ВС России находились на территории Белоруссии.

Все вернувшиеся в Россию оказались в плену в ходе боевых действий в Курской области. Взамен Украине вернули 103 солдата ВСУ.

Украинский пулеметчик рассказал, что его заставили расстрелять российских военнопленных в Курской области. По словам военного, он понял, что находится в России только после попадания в плен.