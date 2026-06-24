Город-спутник ЗАЭС лишился электричества

В Энергодаре восстанавливают электроснабжение, ночью он был обесточен

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар минувшей ночью был обесточен, сейчас электроснабжение восстанавливают. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе администрации населенного пункта.

«Ситуация „стандартная“ — без интенсивных обстрелов. Ночью город был обесточен, идет частичное подключение. Уже первый микрорайон подключили», — заявили в администрации.

В пресс-службе уточнили, что Энергодар лишился электричества из-за украинских обстрелов за пределами города.

Глава администрации города Максим Пухов заявлял, что ВСУ начали целенаправленно атаковать генераторные установки, грузовики и автобусы в Энергодаре. Начиная с июня, боевики нанесли целую серию ударов по объектам резервной генерации на территории одного из медицинских учреждений.

Ранее в результате атаки беспилотника на Энергодар погиб сотрудник ЗАЭС.